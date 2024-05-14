Врач объяснил, почему комары кусают людей чаще животных

Комары кусают людей чаще животных из-за возможных предпочтений в поиске крови для питания. Это в том числе связано с человеческим запахом, сообщил РИАМО врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сергей Быков.

«Комары кусают людей чаще, чем животных, и это может быть связано с их предпочтениями в поиске крови для питания», — сказал Быков.

Он добавил, что дело еще может быть связано с человеческим запахом и теплом, которое излучают тела людей.

«Человеческий запах, углекислый газ и тепло тела делают людей более привлекательными целями для комаров. Причем кровь пьют только самки, самцы питаются нектаром, так как их челюсти не приспособлены для укусов», — отметил врач.