Врач назвала продукты, которые на самом деле вредны для детей

Детский врач-эндокринолог «СМ-Клиника» для детей, кандидат медицинских наук Оксана Михалева напомнила, что сбалансированное питание особенно важно для детей, чей организм активно растет и развивается, но часть популярных продуктов лучше исключить из их рациона, пишет «Газета. Ru».

Так, специалист советует ограничить сладкие молочные продукты — йогурты с добавками, коктейли, глазированные сырки и творожные массы. Также осторожнее стоит относиться к фруктовым сокам промышленного производства и сладким напиткам.

«Такая продукция зачастую содержит много сахара и пищевых добавок — красителей, ароматизаторов, консервантов. Иногда встречаются более полезные варианты без этих компонентов, но родителям важно внимательно читать состав. Если у ребенка есть склонность к набору лишнего веса, лучше совсем исключить эти продукты», — уточнила она.

Отдельное внимание эксперт уделила готовым завтракам. Несмотря на активную рекламу, они далеки от пользы: содержат быстрые углеводы, много сахара и почти лишены клетчатки, витаминов и минералов.