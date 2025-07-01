Врач назвала ключевой продукт в летнем рационе

Рыба — ключевой продукт в летнем рационе, поскольку она насыщает организм белком, витаминами, а также укрепляет сердце, заявила изданию «Челны Live» врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

«Рыба — источник легкоусвояемых белков, которые содержат полный набор незаменимых аминокислот, участвуют в регенерации клеток, поддерживают защитные функции и обеспечивают нормальное течение биохимических процессов в организме», — прокомментировала эксперт.

Также рыба богата полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3. Они не только поддерживают иммунитет, но и укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают когнитивные функции и регулируют липидный обмен.

«Ценный витаминно-минеральный комплекс включает витамин D, обеспечивая минерализацию костной ткани, а витамин B12 критически важен для нервной системы и кроветворения», — уточнила врач.

Кроме этого, в рыбе содержится йод, который является основным компонентом гормонов щитовидной железы, а также цинк и мощный антиоксидант селен.

«Летом наиболее полезны легкоусвояемые продукты, в том числе свежевыловленная рыба, приготовленная по всем правилам кулинарии. Чтобы рацион был наиболее разнообразным, рекомендуется включить в него мясо дикого или аквакультурного лосося, скумбрии и сардины, речного и морского окуня, форели», — заключила Зубова.