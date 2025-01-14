Украинская спортсменка уехала в Россию от мобилизации под видом отдыха в Европе

Украинская спортсменка и мастер спорта по гребле Лариса Жалинская приняла радикальное решение покинуть страну. Она уехала в Россию, чтобы избежать насильной мобилизации в ВСУ, сообщает «Царьград» .

«Это не побег, это возвращение на Родину», — заявила спортсменка.

На фоне роста числа случаев принудительной мобилизации украинских граждан, в том числе женщин, Лариса не захотела участвовать в военных действиях и решила выехать в Беларусь, заявив о намерении отдохнуть в Европе. Но вместо этого женщина направилась в Россию, укрываясь от возможной мобилизации.

Жалинская взяла с собой только самое необходимое и своего кота, оставив на родине все ценное имущество, включая спортивный инвентарь, чтобы не вызывать подозрений у пограничников. Ее шаги можно рассматривать как бегство, но сама спортсменка считает это возвращением.

В России ее встретили без особых проверок, и теперь она активно участвует в местных соревнованиях, представляя подконтрольную Москве часть Херсонской области. Ее цель — выступить на международных соревнованиях под российским флагом, однако для этого необходимо, чтобы Международный олимпийский комитет отменил санкции против РФ.

Тем временем в Украине ситуацию с военной службой женщин серьезно обсуждают, учитывая нехватку личного состава в армии. Официально женщины не призываются, но мнения об их обязательной мобилизации растут из-за высоких потерь и миграции населения.