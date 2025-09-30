Возможность посмотреть страну: женщины рассказали, почему едут на вахту в РФ

В современных условиях, когда социальные лифты практически не функционируют, работа вахтовым методом становится одним из немногих доступных способов не только получить достойный заработок, но и познакомиться с удаленными регионами нашей страны. Женщины-вахтовики рассказали, почему предпочитают работать именно в таком формате, сообщает Сайт MK.Ru .

По словам самих вахтовых работников, их выбор не связан с романтическими представлениями о такой работе. Напротив, они признаются, что это скорее бегство от действительности, поскольку не видят перспектив карьерного роста в крупных городах и считают себя отличающимися от городского населения. Также благодаря вахте они могут посмотреть на отдаленные уголки родной страны.

Одновременно с этим наблюдается другое необычное явление среди молодых специалистов — «гостинг». Эксперты отмечают удивительное поведение современной молодежи на рабочем месте: нередки случаи, когда сотрудник, уйдя на обеденный перерыв, просто не возвращается в офис, без предупреждения прекращая трудовые отношения.

Внезапное прекращение трудовых отношений без объяснения причин получило название «гостинг» от английского слова ghost (привидение — ред.). Сотрудник просто исчезает, словно его никогда не существовало.

В настоящее время даже нет необходимости возвращаться за трудовой книжкой благодаря переходу на электронный формат документов, что делает процесс увольнения еще проще.

Согласно наблюдениям, растет число молодых россиян, избегающих длительного обучения в высших учебных заведениях. Особое беспокойство вызывает обсуждаемая законодателями перспектива обязательной отработки после получения диплома. Многие воспринимают такую инициативу как форму принуждения к низкооплачиваемой работе на несколько лет.

Ранее сообщалось, что работа вахтовым методом набирает популярность у россиянок. Все больше женщин в России выбирают вахтовый метод работы на Дальнем Востоке как способ улучшить свое финансовое положение. Девушки также отмечают, что работа в мужском коллективе помогает найти свою половинку и создать семью.

