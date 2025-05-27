Вовлечение молодежи в науку и бизнес обсудили на форуме «Сильные идеи»

Проектировочная сессия состоялась в рамках Национальной кадровой инициативы (НКИ). Эксперты и студенты обсудили вопросы вовлечения молодежи в науку, инноватику, технологическое предпринимательство, а также в коммерциализацию технологий и разработок, сообщает пресс-служба форума «Сильные идеи для нового времени».

Генерация идей прошла в стенах МГТУ им. Н. Э. Баумана. Студенты обозначили ключевые вызовы и разработали разные инициативы. Участники обменялись успешными кейсами, сформировали проектные предложения для будущей реализации идей.

Директор дивизиона развития молодежных инициатив направления «Молодые профессионалы» Дмитрий Федоров отметил, что подобные сессии — это не просто дискуссии. Они являются стартовой площадкой для изменений. По его словам, в таком общении сливаются эксперты, предпринимательская смелость и энергия молодых ученых.

«Наша цель — построить систему, где студенческие идеи превращаются в технологии, а технологии — в успешные стартапы. МГТУ им. Баумана готов стать драйвером этого процесса», — заявил Федоров.

Подать заявки на участие в форуме «Сильные идеи» можно на платформе идея.росконгресс.рф. Они принимаются до 1 июня.

Ранее стало известно, что россияне могут прислать свои проекты на форум «Сильные идеи для нового времени» по треку «Национальная экологическая и климатическая инициатива» (НЭКИ). На данный момент по этому направлению зарегистрировано уже порядка 3,5 тыс. заявок.