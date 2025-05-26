сегодня в 21:16

3,5 тыс. заявок поступило на форум «Сильные идеи» по экологическому треку

Россияне могут прислать свои проекты на форум «Сильные идеи для нового времени» по треку «Национальная экологическая и климатическая инициатива» (НЭКИ). Сейчас по данному направлению зарегистрировано уже порядка 3,5 тыс. заявок, сообщает пресс-служба форума в Telegram-канале .

Крупнейшие российские корпорации заявили о готовности поддержать экологические инициативы. Партнерами НЭКИ стали Сбер, Газпромбанк, АНО «Общественный капитал» и т. д. Организации будут участниками экспертного отбора идей.

Как сказал Георгий Белозеров, заместитель генерального директора АСИ, эти компании «создают мощный синергетический эффект для реализации климатических и экологических инициатив».

Ключевые игроки российской экономики готовы предоставить всяческую поддержку эко-проектам. Речь идет о финансировании решений, инвестиционной оценке, промышленной экспертизе и т. д.

Подать заявки на участие в форуме «Сильные идеи» можно на платформе идея.росконгресс.рф. Идеи принимаются до 1 июня.

Затем эксперты отберут топ-100 проектов. Самые сильные инициативы представят руководству России в июле на финальном мероприятии форума в Москве.