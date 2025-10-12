Вот и все: мокрый снег накроет Москву в воскресенье вечером

Ливень со снегом ожидается в Москве с 21:00 воскресенья

В Москве с 21 часа 12 октября до 9 часов 13 октября прогнозируется сильный дождь, в ТиНАО он пройдет с мокрым снегом, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Водителям на дорогах в непогоду рекомендовали сильно снизить скорость и увеличить дистанцию от других автомобилей. Также следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. А парковать машину нужно подальше от деревьев.

Пешеходам на улице посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от дождя и снега под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что циклон «Барбара» принесет в Московский регион первый мокрый снег вперемешку с ливнем. Однако снежный покров сразу же растает.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.