сегодня в 11:45

Воспитательно-образовательный комплекс появится в округе Подмосковья в 2027 г

В поселке Октябрьский Люберец планируют построить воспитательно-образовательный комплекс в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Будут выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной и рабочей документации, проекта интерьеров и благоустройства. Затем пройдут строительство объекта и поставка немонтируемого оборудования, необходимого для его эксплуатации.

Воспитательно-образовательный комплекс в составе СОШ на 1500 мест и ДОУ на 200 мест разместят по адресу: Московская область, г. о. Люберцы, р. п. Октябрьский. Выполнение работ планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.