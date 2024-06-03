Воспитателя детского пансиона в Можайске обвинили в совращении воспитанников

Мужчина работал воспитателем приюта для малообеспеченных детей «Павлин» в селе Мышкино. Он обучал ребят парусному спорту, а также организовывал и участвовал в водных походах по Волге и других турпоходов организации.

Его подозревают в развратных действиях в отношении воспитанников, которые он совершал с 2014 по 2017 год, в 2022 году. Проверка выявила двух пострадавших от действий педагога. Их количество может вырасти.

В отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по статье за развратные действия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста. Мужчину арестовали на два месяца. Злоумышленнику может грозить до трех лет тюрьмы.