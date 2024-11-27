Воспитатели в Дубне борются за победу в конкурсе профессионального мастерства

Фиксик Симка — специалист в механике. Именно ее попросил Дед Мороз о помощи. Нужно собрать для волшебника автомобиль. Этим занялись ребята на открытом занятии — одном из испытаний для участниц конкурса «Воспитатель года». Его участница, Галина Лялева, проявив фантазию, перевоплотилась на время в мультяшного персонажа. Участницы конкурса мобилизовали свои творческие способности, заинтересовали детей заданиями, помогли включиться в работу, показать свои знания.

В финал прошли воспитатели из детских садов «Созвездие», «Сказка», «Незабудка» и «Ручеек». Конкурсантки прошли непростой путь. Кроме занятия, были еще две задачи — презентация и мастер-класс. На всех стадиях они продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства.

Все педагоги отмечают, что после конкурса происходит скачок в профессиональном росте. Приходят новые идеи, появляется стимул к дальнейшему развитию.

«Дубна всегда славилась высоким уровнем образования. Сегодня наша задача этот уровень не просто сохранить, а приумножить. Регулярно получаю обратную связь от наших жителей, и могу уверенно заявить, мы с этой задачей справляемся», прокомментировал Глава городского округа Дубна Тихомиров Максим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.