В конце учебного года воспитанникам Можайской ВК УФСИН России по Московской области предстоит, как и обычным школьникам, пройти государственную итоговую аттестацию и сдать выпускные экзамены, передает пресс-служба УФСИН России по Московской области

В исправительном учреждении для несовершеннолетних осужденных особое внимание уделяется организации образовательного процесса.

«План мероприятий по подготовке к ГИА-2024 был разработан еще в сентябре, — рассказывает директор средней общеобразовательной школы, расположенной на территории Можайской ВК. До всех участников образовательного процесса была доведена актуальная информация о сроках проведения ГИА, обязательных предметах, возможности досрочной сдачи экзаменов. Так, в марте одна из учениц воспользовалась этим правом и сдала в досрочный период экзамены по русскому языку, математике в форме ГВЭ за курс среднего общего образования и получила аттестат», — сказала заслуженный учитель России Ольга Князькова.

В течение всего учебного года учителя-предметники проводили тренировочные диагностические работы для учащихся 9 и 11 классов.

«15 воспитанниц, учащихся 11 класса, в декабре 2023 года получили „зачет“ по итоговому сочинению и допуск к ГИА. 4 учащихся 9 класса в феврале также успешно прошли собеседование по русскому языку и были допущены к ГИА-9», — пояснила директор школы.

Учащиеся 9 класса для сдачи ГИА-9, кроме основных предметов русского языка и математики, выбрали такие предметы, как география и обществознание в форме ГВЭ.

3 учащихся 11 класса для сдачи ГИА-11 в форме ЕГЭ, кроме основных предметов, выбрали такие предметы, как история и обществознание. Их дальнейшие планы — поступление в высшие учебные заведения. Остальные учащиеся 11 класса будут сдавать экзамены по русскому языку и математике в форме ГВЭ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.