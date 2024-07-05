Воспитанницы и сотрудники Можайской воспитательной колонии посетили Общество «Динамо»

Вот уже 15 лет подряд на территории Можайской воспитательной колонии проводятся спортивные соревнования Всероссийской спартакиады среди несовершеннолетних осужденных, организованные Общественно-государственным объединением «Всероссийское физкультурно-спортивное общество „Динамо“, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Общество «Динамо» пригласило воспитанниц и сотрудников Можайской ВК в свою штаб-квартиру, расположенную в Москве.Мероприятие было приурочено к 60-летию со дня образования Можайской ВК. Право выезда за пределы исправительного учреждения в сопровождении сотрудников УИС было предоставлено тем воспитанницам, кто имеет высокие достижения в спорте, учебе и общественной жизни.

Делегацию Можайской ВК встречали советник Председателя Общества «Динамо» Владимир Тимошин, генеральный директор Выставочного центра «Музей „Динамо“ Наталья Малинова, заслуженный мастер спорта России по велоспорту, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, четырехкратная чемпионка мира и двенадцатикратная чемпионка Европы Дарья Шмелева, заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион и призер чемпионатов Европы Александр Блинов, начальник Отдела социально ориентированных программ Общества „Динамо“ Наталья Иноземцева и начальник отдела музейно-выставочной деятельности Общества „Динамо“ Олег Налбандов.

«Где-то недосмотрели родители, где-то общество. Сегодня у вас реальная возможность стоять рядом с великими спортсменами, побывать в динамовском музее. После у вас появится много мыслей и убежден, вы больше никогда в жизни не совершите противоправных проступков», — сказал Владимир Тимошин, обращаясь к воспитанницам МВК.

Во время мероприятия было организовано посещение Музея Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо». Гости смогли ознакомиться с высокотехнологичной экспозицией музея, состоящей как из экспонатов, представляющих историческую ценность, так и из виртуальных объектов и интерактивных инсталляций. Особый интерес у подростков вызвала работа искусственного интеллекта. На несколько минут девушки смогли перевоплотиться в профессиональных спортсменов, стоило лишь выбрать у экрана нужный вид спорта и категорию возраста.

Затем представители Общества «Динамо» совместно с сотрудниками и воспитанницами МВК почтили память великого динамовца Льва Яшина, возложив цветы к его памятнику в Петровском парке. Также вместе с олимпийскими чемпионами представители МВК приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориальной доске, установленной у Центрального стадиона «Динамо» в память о формировании на стадионе в годы Великой Отечественной войны отрядов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН).

Завершилось спортивно-патриотическое мероприятие посещением экспозиции «Динамо», расположенной в штаб-квартире Общества.

— Мы побывали в самом сердце общества «Динамо» — его штаб-квартире. Познакомились с биографией великих спортсменов, посетили интерактивный музей. Мы все очень благодарны членам Общества «Динамо» за эту предоставленную возможность, — отметила одна из воспитанниц Можайской ВК.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.