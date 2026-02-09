Воспитанников силой «успокаивали» перед сном в столичном детском саду

Родители планируют обратиться в прокуратуру из-за методов, которые воспитатели используют для «успокоения» детей перед сном в детском саду в Новой Москве, сообщает Baza .

Инцидент произошел в частном детском саду известной сети Friendly Preschool в Коммунарке. Для зачисления в учреждение родители вносят вступительный взнос в размере 80 тыс. рублей и ежемесячно платят по 60 тыс. Однако вместо обещанного особого отношения дети сталкиваются с жестоким обращением. По словам родителей, малышей фиксируют и насильно укладывают спать.

На опубликованных кадрах видно, как воспитатель укрывает ребенка одеялом и наваливается на него всем весом. Мальчик попытался сопротивляться, но безуспешно.

Сотрудники детсада утверждают, что это особая техника «тяжелого одеяла» для малышей с высокой возбудимостью и сенсорными особенностями восприятия. Якобы она успокаивает их, помогает уснуть и улучшает качество сна.

При этом у родителей уже давно возникли вопросы к руководству дошкольного учреждения. Они утверждают, что у некоторых детей регулярно появляются синяки и ссадины, также на воспитанников кричат и при них обсуждают семьи. Также претензии есть и к питанию. При этом руководство не реагирует на жалобы и напоминает на подписанные документы о «неразглашении».

В настоящее время родители собирают доказательства для коллективного обращения в прокуратуру. Детей москвичи планируют перевести в другие учреждения. Руководство руководство сети Friendly Preschool утверждает, что не знает об инциденте и запросило доказательства. После просмотра видео воспитательницу уволили, а маме ребенка сообщили о случившемся.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.