Воспитанники Удельнинской школы-интерната Раменского поучаствовали в экоакции

В Удельнинской школе-интернате Раменского округа старшеклассники в рамках экологического воспитания приняли участие в акции, призванной защитить окружающую среду. Ребята продемонстрировали свою приверженность экологической безопасности. Дети осознают важность не только размышлений о защите природы, но и доказывают это своими поступками. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Несмотря на приход весны, ученики своими руками создали и установили экокормушки. Дети всячески стараются помогать птицам в течение всего холодного времени года. К этой акции присоединились и ученики младших классов.

Внимание учеников привлекло еще одно мероприятие, где они смогли познакомиться с практикой разделения мусора. Старшеклассники не только узнали о том, как правильно сортировать отходы, но и сами попробовали это сделать, сдавая их в специальные пункты приема. Вместе с педагогами ребята сдали использованные батарейки, которые собираются в школе-интернате. Специалисты пункта приема провели для них лекцию о процессе переработки мусора и подчеркнули важность его разделения.

В ходе реализации проекта «Летопись Борисоглебского озера» учащиеся старших классов отправились на озеро в Раменском парке. Там они погрузились в его историю и провели исследование ручьев, протекающих поблизости. Экология привлекает ребят, они бережно относятся к природе родного края.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.