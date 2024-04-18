Воспитанники семейного центра Волоколамска посещают бассейн

Воспитанники семейного центра «Волоколамский» с пользой для здоровья проводят время, посещая бассейны в спортивных центрах Волоколамского городского округа, городских округов Лотошино и Шаховская, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Каждый поход в бассейн становится для детей настоящим праздником. Некоторые ребята под руководством опытных инструкторов еще только учатся плавать, а те, кто уже умеет, с удовольствием плавают и играют в воде.

Плавание благоприятно влияет на рост и развитие детей, укрепляет их иммунитет, а также позволяет сформировать правильную осанку, крепкий мышечный корсет и гармоничную фигуру. Кроме того, специалисты отмечают, что занятия в бассейне полезны не только для физического, но и для психологического здоровья детей. Они улучшают настроение, помогают снять стресс и преодолеть чувство страха и неуверенности.

В ведомстве отметили, что в семейных центрах Подмосковья специалисты подбирают для детей комфортное, полезное и увлекательное провождение досуга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.