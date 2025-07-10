Воспитанники детсада села Полурядинки Коломны переехали в обновленное помещение

Отремонтированное помещение в здании Полурядинской средней школы городского округа Коломна распахнуло двери для 27 воспитанников детского сада. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Помещения, где разместится группа детского сада, находятся в отдельном блоке. Входы в дошкольное и школьное отделение — с разных сторон здания, потоки детей не пересекаются. На пришкольном участке оборудована игровая площадка. На пищеблоке появится дополнительная плита для приготовления пищи, моечные ванны, разделочный стол», — рассказала директор школы Ирина Королева.

Теперь дошкольники занимаются, растут и играют в улучшенных условиях: в выделенной им части школы обновлены и обустроены спальня, музыкальный зал, комната для занятий, санузел, помещения для мытья посуды и стирки, входная группа запасного выхода. На улице благоустроена игровая площадка с покрытием, приобретена веранда и уличное игровое оборудование. Общие затраты на ремонт составили 5,9 млн рублей.

«Перевод дошкольников в помещение школы позволил сохранить объект образования в селе Полурядинки в условиях сокращения количества детей», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев, осмотрев отремонтированные помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.