Воспитанники детсада №62 в Голицыно изучили основы финансовой грамотности

Воспитанники детского сада №62 в Голицыно приняли участие в занятии по финансовой грамотности 17 декабря в рамках проекта «Предшкола: стандарт детского сада», сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Занятие прошло для старшей группы №11 детского сада №62, который является дошкольным отделением Голицынской СОШ №2. Мероприятие организовали в рамках тематической недели «Увлекательная математика».

Детям рассказали о понятиях деньги, семейный бюджет, сбережения, расходы и экономия. В ходе занятия воспитанники выполняли задания, получали зарплату, составляли бюджет и распределяли средства по своим потребностям.

Участники познакомились с процессом зарабатывания денег, покупкой и продажей товаров, а также с разными профессиями. Занятие помогло детям получить базовые знания о финансовой грамотности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.