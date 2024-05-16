Воспитанникам спортивного клуба в Видном рассказали, как стать полицейскими

Занятие по профориентации с воспитанниками оборонно-спортивного клуба «Ратник» в Видном провели сотрудники УМВД России по Ленинскому городскому округу. Образовательную работу с детьми и молодежью местные полицейские проводят на регулярной основе, сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Цель мероприятия — популяризация среди подрастающего поколения службы в органах внутренних дел, ориентирование выпускников на поступление в высшие учебные заведения системы МВД России, приобретение общественно важной профессии и последующее трудоустройство в полицию», — сказала заместитель начальника отдела по работе с личным составом УМВД подполковника полиции Ольга Лаговская.

Она рассказала молодым людям, что представляет из себя профессия «стража порядка», какими должны быть физическая подготовка, состояние здоровья и личные качества сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, парней и девушек проинформировали, что после окончания школы они могут поступить на бесплатное обучение в Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя с последующим трудоустройством в правоохранительные органы.

«Воспитанники „Ратника“ пропагандируют здоровый образ жизни, являются физически слаженными, ответственными. Такие военно-патриотические клубы формируют у молодого поколения чувство верности к своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга. Ребята проявляют любовь к Родине, семье, уважают права и свободы человека, а самое важное — закон. Для правоохранительной системы такие кадры очень ценны, ведь именно из таких ребят вырастают Герои России», — отметил начальник УМВД России по Ленинскому городскому округу полковника полиции Сергей Астахов.

Оборонно-спортивный клуб «Ратник» работает в Ленинском городском округе на протяжении более 30 лет и ведет большую работу по патриотическому воспитанию подростков, подготовке допризывной молодёжи к службе в армии. На сегодняшний день здесь занимаются 110 юношей и девушек. Они регулярно участвуют в областном проекте «Вахта памяти», деятельности поисковых экспедиций, исторических реконструкциях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.