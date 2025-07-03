Воспитанник семейного центра «Дмитровский» получил ключи от квартиры

Государственная поддержка продолжает помогать детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей. В Дмитровском муниципальном округе активно реализуется программа «Обеспечение жильем детей-сирот», которая дает возможность молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет получить собственное жилье, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Станислав Новиков, воспитанник семейного центра «Дмитровский», теперь тоже стал обладателем собственной квартиры. В стенах Дмитровской центральной библиотеки начальник Окружного управления социального развития № 23 Наталья Кондратьева вручила ему ключи от нового жилья.

Квартира полностью готова для проживания: выполнен качественный ремонт и установлена вся необходимая сантехника. Сейчас молодой человек вместе с патронатным воспитателем занимается обустройством своего нового дома, приобретает мебель и предметы быта.

В свое жилье Станислав переедет со своим верным другом — лабрадором по кличке Боня. Эту собаку в 2019 году молодому человеку подарил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Социальная поддержка играет важнейшую роль в жизни детей-сирот. Каждый ребенок, оставшийся без попечения родителей, благодаря заботе государства, имеет возможность приобрести и обустроить своё жильё, а это отличная возможность сделать первые шаги к полноценной самостоятельной жизни», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.