Воскресенские школьники освоили навыки первой помощи

Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел 7 апреля в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске. В нем приняли участие около 30 учеников школы №3 и активистов движения «Волонтеры Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие организовали в рамках проекта «Молодые герои: обучение первой помощи». Инициатива реализуется в городском округе при грантовой поддержке министерства информации и молодежной политики Московской области и Общественной палаты региона. Проект направлен на повышение уровня знаний и практических навыков школьников 8–11 классов в сфере первой помощи.

Участникам подробно разъяснили алгоритм действий в экстренных ситуациях: с чего начинать помощь, кому звонить и как не навредить пострадавшему до приезда медиков. Ребята отработали приемы помощи при различных травмах и состояниях, а также действия при остановке сердца.

«Главная цель проекта — не просто обучить, а привить школьникам реальные навыки, которые останутся с ними надолго, — пояснила исполнитель проекта, председатель местного отделения ООО «Российский Красный Крест» Татьяна Воеводина. — Мы объединяем энтузиастов со всего города и создаем команду подготовленных помощников. Проект позволяет доступно объяснить, кому позвонить, если человеку стало плохо, как действовать, чтобы не навредить, и что делать при остановке сердца или если человек подавился. Всего планируем охватить не менее 1600 обучающихся округа».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.