Вошли в топ: руководство «Вечерней Москвы» признали лучшими менеджерами

Георгий Рудницкий, занимающий пост генерального директора в акционерном обществе «Редакция газеты „Вечерняя Москва“» вошел в число 250 лучших руководителей высшего звена рейтинга, а заместитель генерального директора по рекламным и маркетинговым вопросам издания Елена Рыбкина — в сотню лучших директоров по маркетингу, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Приятно, что сотрудники газеты „Вечерняя Москва“ уже третий год подряд попадают в ежегодный рейтинг „Топ-1000 российских менеджеров“. Это результат коллективной работы всей редакции и дирекции», — заявил Рудницкий.

Рыбкина отметила, что воспринимает новость в первую очередь как признание достижений всей редакции. По ее словам, решающее значение имели достижения в продвижении торговой марки, разработка востребованных инициатив, усиление лояльности клиентов и стабильное увеличение прочих параметров.

Но в первую очередь это высокая оценка согласованной деятельности всего штата, где каждый участник делает свой вклад в общее начинание. Ни один руководитель не смог бы достичь успеха без командной работы, помощи сослуживцев и поддержки начальства, заключила она.

