Восемь юных жителей Ленинского округа сделали важный шаг во взрослую жизнь, получив свои первые паспорта гражданина Российской Федерации. Торжественная июньская церемония вручения прошла в Центральной библиотеке, где глава Ленинского округа Станислав Каторов лично поздравил ребят с этим знаменательным событием. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Паспорта, которые вы получаете, это не только большая возможность, но и большая ответственность, которую несет в жизни настоящий гражданин. Мы, конечно же, хотим, чтобы все ваши мечты сбывались, и чтобы вы при реализации своих начинаний всегда связывали их с нашим Ленинским городским округом», — сказал глава Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Он округа подчеркнул, что теперь юные граждане несут ответственность за соблюдение законов, уважение истории и традиций своей страны. Он призвал ребят получать образование, развивать свои таланты и вносить свой вклад в развитие Ленинского округа и всей России.

За первое полугодие 2025 года более тысячи 14-летних жителей стали гражданами Российской Федерации, получив свои первые паспорта. Хотя процедура оформления документов доступна в любом из четырех многофункциональных центров Ленинского городского округа, 38 подростков предпочли получить свой паспорт в торжественной обстановке, подчеркивая тем самым важность этого события.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.