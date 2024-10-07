Воробьев: в Сергиевом Посаде слепоглухих людей обучат рабочим профессиям

Главной задачей уникального Центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни», сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, „Исток-Аудио“», — заявил Воробьев в своем Telegram-канале.

По словам главы Подмосковья, обучение будет проходить под руководством специалистов со всей России. В программе, рассчитанной на 3 года, будут использовать специальные тактильные дисплеи, тифлоплееры и 3D-принтеры.

Для учащихся курс будет бесплатным. По итогу обучения они получат рабочую профессию и приобретут практические навыки.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что тот поддержал уникальный проект Центра сопровождения слепоглухих людей. По словам губернатора Подмосковья, эта категория граждан является уязвимой, так как после 18 лет крайне сложно адаптироваться к жизни самостоятельно.