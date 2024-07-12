Воробьев: в Подмосковье в 2024 году благоустроят 703 детских игровых комплекса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2024 году на территории региона благоустроят 703 детских игровых комплекса, из которых 130 — большие новые площадки.

В своем Telegram-канале глава региона рассказал, что на 573 площадках специалисты полностью заменят оборудование. Сейчас в области уже открыли 13 детских площадок.

Программа по обустройству детских игровых зон существует в Подмосковье с 2013 года. По словам Воробьева, за данный период появилось свыше 1,5 тыс. площадок.

«Стараемся делать их интересными и для малышей, и для ребят постарше: песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу. Особое внимание — безопасности: укладываем покрытие из резиновой крошки, устанавливаем освещение и видеонаблюдение, по периметру ставим ограждение, скамейки и урны», — написал он.

Губернатор напомнил, что игровые комплексы создают из высококачественных материалов.

Полный список адресов, на которых обновят детские площадки, можно найти на сайте министерства благоустройства Подмосковья.