Воробьев: в Подмосковье открыли большое число объектов по президентским проектам

За этот год в Подмосковье открыли огромное количество объектов инфраструктуры по федеральным президентским проектам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, а пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета.

«Мне кажется, все в совокупности и позволяет нам держать высокую планку. Плюс инфраструктура. Посмотрите, только за этот год, за этот и прошлый, было открыто огромное количество федеральных президентских проектов: М-11 до Санкт-Петербурга, М-12 до Казани, ЦКАД открыт», — сказал Воробьев.

Он добавил, что еще есть огромное количество концессионных дорог от правительства. Вся эта инфраструктура работает, дает эффект.

Ранее губернатор заявил, что получить все необходимые документы и разрешение на строительство в регионе можно в электронном виде, данные процедуры стали быстрее и проще. Выйти на стройку можно за 8 месяцев.