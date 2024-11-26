Андрей Воробьев: в Подмосковье бизнес может оформить все документы в «цифре»

Получить необходимые документы и разрешение на строительство в Подмосковье можно в электронном виде, процедуры стали быстрее и проще, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета.

«Еще одним очень важным моментом, для всех, кто начинает свой бизнес, является прохождение всех бюрократических согласований, разрешение на строительство и так далее. Всем этим у нас занимается один офис, ты приходишь туда и документы, выход на стройку получаешь за 8 месяцев», — сказал Воробьев.

Он отметил, что все процедуры проходят в онлайн-формате, бумажные документы не требуются, как и личное присутствие.

Ранее губернатор заявил, что доля малого и среднего бизнеса в доходах области составляет порядка 30%. Одними из приоритетных задач региона являются создание комфортных условий для представителей малого и среднего бизнеса, клиентоориентированность.