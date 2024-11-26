Воробьев: деятельность МСП составляет 30% в доходах бюджета Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе пленарного заседания IX Международного форума Финансового университета сообщил, что доля малого и среднего бизнеса (МСП) в доходах региона составляет около 30%, передает корреспондент РИАМО.

«Мы, как и все регионы, стараемся сделать все, чтобы было место малому и среднему бизнесу. У нас в доле доходов малый и средний бизнес — 30% бюджета и четверть валового регионального продукта — это малый и средний бизнес», — заявил Воробьев.

Он отметил, что создание комфортных условий для представителей малого и среднего бизнеса, клиентоориентированность — одна из приоритетных задач Московской области.

Ранее на инвестиционном портале Московской области запустили «Календарь инвестора». Данный сервис поможет предпринимателям запланировать подачу заявок на получение мер поддержки, участие в мероприятиях и многое другое.