На инвестпортале Подмосковья заработал новый сервис для предпринимателей

На инвестиционном портале Московской области запустили «Календарь инвестора» . Данный сервис поможет предпринимателям запланировать подачу заявок на получение мер поддержки, участие в мероприятиях и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Функционал нового сервиса «Календарь инвестора» позволяет выбрать интересующие предпринимателя мероприятия и внести в свой график. Например, воспользовавшись фильтром «Субсидия» предприниматель увидит, какие меры поддержки доступны ему сегодня, а также может запланировать участие в будущих конкурсных отборах на получение поддержки. Например, сегодня субъекты МСП могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы и для бизнеса по франшизе», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Кроме того, «Календарь инвестора» отображает информацию о мероприятиях для бизнеса — тренингах, вебинарах, форумах и других. Выбрав интересующее мероприятие, предприниматель может узнать всю необходимую информацию и зарегистрироваться. Так, например, 23 ноября состоится Ежегодный форум для самозанятых Московской области «Генератор идей для развития бизнеса».

Также в «Календаре инвестора» при выборе конкретной меры поддержки или мероприятия бизнесмен в один клик переходит в карточку, где размещена подробная информация и кнопка на подачу заявки для получения субсидии или на регистрацию на вебинар.

В дальнейшем сервис «Календарь инвестора» будет продолжать развиваться и расширять свой функционал.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.