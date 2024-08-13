Воробьев: в Подмосковье из Курской области привезли 860 человек

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручал компетентным сотрудникам направить в Курскую область автобусы в помощь людям, которые покидали родной регион. В итоге в область доставили и разместили 860 человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Все регионы сейчас активно включились, чтобы не оставить в беде жителей Курской области. Конечно, и Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах, чтобы позаботиться о людях. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. Есть совсем малыши, которым не исполнилось и года. Кто-то из них приехал к нам вместе с мамами. Еще более 60 мальчишек и девчонок до 4 лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский „Добрый дом“ принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Утром 13 августа в Люберцы доставили 103 ребенка, которых разместили в Центре медицинской и социальной реабилитации детей. Примерно половина школьников из Курской области младше 10 лет. В Коломну привезли и разместили 34 ребенка, а 17 матерей и 25 детей разместили в ступинском пансионате «Сосновый бор».

Ранее в Московской области уже заселяли детей и сопровождающих их взрослых в пункты временного размещения. Всем жителям Курской области предоставлено питание и медицинская помощь, в том числе психологическая.