Воробьев: в новых школах Подмосковья создали более 34 тыс мест в 2024 году

В этом году в Московской области построили 35 школ — это значительное достижение. Благодаря этому появилось более 34 тыс. новых учебных мест, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении к жителям по итогам года.

«Не забываем о строительстве и капитальном ремонте школ — эти проекты тоже остаются в числе приоритетных. В этом году мы построили 35 школ — это значительное достижение. Благодаря этому появилось более 34 тыс. новых учебных мест. Когда мы говорим об учителях, важно понимать, что наша задача — сохранить тех, кто уже преподает, ведь это наше достояние. Однако с учетом количества вводимых школ и растущего контингента учеников необходимо продолжать искать новых педагогов», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье стараются создавать большие образовательные комплексы, где на одной территории располагаются дошкольные учреждения и крупные школы.

«Такие центры уже открыты в Лобне, Красногорске, Нахабине, Котельниках, Истре, Балашихе, Солнечногорске, Мытищах и Ленинском городском округе. В следующем году планируем открыть еще 14 школ в 13 округах и городах, среди которых Ленинский, Мытищи, Одинцовский, Дзержинский, Зарайск и Ногинск», — рассказал губернатор.

Воробьев отметил, что после этого акцент будет смещен в сторону капитального ремонта школ.

«Это важная президентская программа, и мы понимаем, насколько важно, чтобы родители и дети заранее знали, когда начнется ремонт, где дети будут учиться в этот период и когда обновленная школа откроется. В этом году мы обновили 41 школу, включая большую школу во Власихе и гимназию № 8 в Томилине, Люберцах. Зданию гимназии было более 85 лет, и теперь оно отвечает всем современным требованиям», — подчеркнул глава региона.

В понедельник Андрей Воробьев провел традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».