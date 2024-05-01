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Воробьев: строители хотят закончить благоустройство парка в Черноголовке в июле

Строители дали обещание закончить работы по благоустройству пруда и озера в Черноголовке к середине июля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Главе региона рассказали, что уже проделан черновой объем работ. Но еще предстоит сделать много чистовых работ.

«Город небольшой, но очень известный, легендарный, здесь много науки. По президентской программе благоустройства малых городов мы делаем здесь заметное преобразование», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что все работы должны быть сделаны вовремя и качественно.

Возле озера появятся амфитеатр, пирс, место для рыбалки. Все работы по благоустройству планируется завершить в июле.

Жители сами приходят и проверяют ход работ, заключил губернатор.