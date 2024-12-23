Воробьев: соцработникам Подмосковья проиндексируют зарплату на 10-20%

сегодня в 13:27

В Подмосковье поддерживают социальных работников. Их в регионе 15 тыс., заявил во время ежегодного обращения губернатор области Андрей Воробьев.

«Понимаем, какую сложную работу, миссию они выполняют», — сказал глава Подмосковья.

В 2025 году в регионе будет проиндексирована заработная плата социальных работников. Она вырастет на 10-20%, добавил губернатор Подмосковья Воробьев.

Ранее политик напомнил, что в регионе не прекращают поддержку ветеранов и солдат в зоне СВО. Такую работу проводят на протяжении полутора лет.