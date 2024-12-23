Мы ни на минуту не прекращаем поддержку ветеранов, бойцов на линии боевого соприкосновения, их родных и близких. Эта работа ведется уже полтора года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении по итогам года.

«Эту работу координирует Фонд „Защитники Отечества“, который занимается всем, что связано с документами, выплатами, льготами, реабилитацией и лечением. Спасибо всем сотрудникам и координаторам за то, что каждую сложную ситуацию вы воспринимаете как свою личную и находите способы решить тот или иной вопрос», — сказал Воробьев.

Он добавил, что подмосковные главы, депутаты, вся команда вовлечены в сопровождение семей.

«Задача не только отработать каждый отдельный случай, но и видеть системные, наиболее востребованные темы. Забота и внимание к бойцам и их семьям, как мы с вами часто говорим и делаем, не должны уменьшаться со временем», — подчеркнул губернатор.

Он также отметил реабилитационный потенциал Подмосковья для военнослужащих.

«Хочу сказать о реабилитации. У нас в Подмосковье работают три центра. Один из них открылся в Ясенках. Это Подольск, а также протезный центр в Коломне. Эти центры занимаются всем, что связано с протезированием, и там уже получили помощь и поддержку 840 бойцов. В Ясенки бойцы приезжают вместе с женами — такую возможность мы предоставили в марте. Там мы планируем открыть дополнительные меры реабилитации, в частности бассейны и все, что связано с водными тренажерами. Это то, о чем говорили врачи», — заключил Воробьев.