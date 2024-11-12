Воробьев поздравил ветерана ВОВ Марию-Луизу Диес со 100-летием

Сразу две легендарные женщины Подмосковья 12 ноября отмечают день рождения. С 100-летием и со 102-летием губернатор Андрей Воробьев в личном Telegram-канале поздравил Марию-Луизу Диес и Марию Сердюк соответственно.

Жительница подмосковного Ногинска, ветеран ВОВ Мария-Луиза Диес отмечает 100-летний юбилей. Судьба легендарной женщины оказалась непростой. В 1937 году она жила в Испании, но когда там началась гражданская война, была эвакуирована в Ленинград вместе с другими детьми. Здесь же она прожила страшное время — Великую Отечественную войну и блокаду города.

Во время блокады Ленинграда юная Диес ухаживала за ранеными в госпитале, она помнит «Дорогу жизни» по Ладоге. В 15 лет девушка встретила своего будущего мужа, с которым прожила и в горе, и в радости 72 года.

Какое-то время супруги жили в Орехово-Зуеве, затем уезжали на Кубу, а после вернулись в подмосковный Ногинск. Диес в свое время получила образование врача-педиатра, а также врача-инфекциониста. Она награждена медалью «За оборону Ленинграда». Сейчас ветеран ВОВ старается вести активный образ жизни, посещает концерты, творческие кружки, тематические вечера.

День рождения Диес - не единственный праздник в регионе. В этот же день свое 102-летие празднует Мария Сердюк, которая тоже участвовала в ВОВ в рядах санинструкторов. Сердюк спасала жизни российских бойцов, участвовала в сражении на Курской дуге, принимала участие в освобождении Польши и Правобережной Украины, а также в числе первых вошла в Берлин и расписалась на стенах рейхстага.

«Почти два года назад вручил Марии Анисимовне Орден Преподобного Сергия Радонежского. Для меня большая честь знать лично такую легендарную женщину, настоящую героиню. От всей души желаю Марии-Луизе Диес и Марии Анисимовне, а также всем нашим ветеранам крепкого здоровья и мирного неба над головой!» — написал Воробьев.

Ранее Марию-Луизу Диес с днем рождения поздравил глава Богородского округа Игорь Сухин. Именинница проживает в пансионате «Ногинский».