Ветеран ВОВ из Богородского округа отметила 100-летний юбилей

Счастья и крепкого здоровья в этот день Марии-Луизе Диес также пожелали депутаты округа и Мособлдумы, представители Совета ветеранов и молодежного парламента.

Слушая рассказ нашей героини о ее жизни, понимаешь, что на этой основе можно снимать фильмы или писать книги.

Родилась именинница в 1924 году на севере Испании, в Бильбао. Когда в 1936 года началась гражданская война в Испании, для сохранения жизни испанских детей их без родителей эвакуировали в Советский Союз. Мама с сестрой эвакуировалась во Францию (но позже вернулась в Испанию), папа погиб в Испании. В 1937 году на пароходе испанские дети прибыли в Ленинград.

Но и в Ленинграде Марию-Луизу ждала война. В 1941 году она получила паспорт, обучилась навыкам оказания медицинской помощи в госпитале. Пережила голод блокадного Ленинграда, получила награду «За оборону «Ленинграда», помнит «дорогу жизни» по Ладоге.

Еще будучи совсем молоденькой девушкой Мария-Луиза влюбилась в своего будущего мужа, с которым прожила 72 года.

Позже Мария-Луиза отучилась на врача педиатра, муж был химиком-технологом. Его по распределению отправили в Орехово-Зуево. Позже супруги переехали в Ногинск, где Мария-Луиза не один год проработала заведующей в Глуховской больнице. После перенесенной болезни стало тяжело работать заведующей, и Мария-Луиза отучилась на врача реабилитолога и продолжила трудиться в новой должности.

Мария–Луиза — счастливая мама, бабушка. У нее два внука и внучка, одна правнучка и пять правнуков и еще праправнучка.

Мария-Луиза прекрасно выглядит. Наверное, секрет кроется в любви к своим близким, к семье, к России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.