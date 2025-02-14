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Воробьев: школьник из Химок взял золото Олимпиады по математике в Бухаресте

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьника из Химок Ивана Часовских, взявшего золото на Международной олимпиаде по математике.

«Гордимся тобой, Иван, и желаем дальнейших успехов!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Иван в составе сборной России стал участником XVI Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics. Она состоялась Бухаресте.

Школьник из Химок показал лучший результат в мире и завоевал золотую медаль. Всего команда получила две золотых и две серебряных медали.

Иван усиленно занимается математикой с 6 класса. Он учится в школе № 14.

Часовских ранее уже получал золото. Ему вручили эту медаль на Международной математической олимпиаде IMO-2024.