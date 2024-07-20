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Школьник из Подмосковья взял золото Олимпиады по математике в Британии

В Великобритании подвели итоги IMO-2024, в которой участвовали в том числе российские школьники, четверо из которых завоевали золотые медали, а двое — серебряные.

«Поздравляю ребят, завоевавших четыре золотые медали и две серебряные на Международной математической олимпиаде. Этот высокий результат стал возможен благодаря слаженной работе всех участников системы образования. Мы активно развиваем поддержку талантливой молодежи на уровне общего образования», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Один из золотых медалистов — Иван Часовских — проживает в подмосковных Химках. Егор Сапрунов и Церен Французов живут в Санкт-Петербурге, а Ратибор Коптилин — в Новосибирске.

Серебряные медали завоевали школьники Илья Замоторин и Михаил Югов. Оба юноши живут и учатся в Северной столице России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается