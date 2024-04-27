Воробьев рассказал об опыте цифровизации Подмосковья и предложил ряд инициатив

В доме правительства Московской области провели заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Ее председателем является губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Заседание прошло под руководством помощника резидента, секретаря Госсовета Игоря Левитина.

Андрей Воробьев поделился опытом Подмосковья в реализации нацпроекта «Цифровая экономика», а также внес ряд новых предложений, направленных на обеспечение эффективности госуправления, создания комфорта и безопасности жителей. По словам главы региона, в послании президента России Владимира Путина отдельным блоком была выделена важность, необходимость, удобство цифровой трансформации.

Всем этим мы занимаемся. Насколько успешно — оценят жители, которые пользуются всеми этими сервисами. Ну и мы, кто ведет работу на региональном, муниципальном, федеральном уровнях, тоже крайне заинтересованы, чтобы в национальный проект вошли наши предложения. Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Воробьев уточнил, что в Подмосковье в плане цифровизации уже внедрили 10 основных моментов. В регионе планируют реализовать мероприятия в предстоящем периоде совместно с правительством РФ и администрацией президента России.

По словам главы региона, жители Подмосковья все более активно используют портал госуслуг. Сейчас через него подают 98% всех заявлений, число очных визитов в МФЦ снижается. Только за год количество обращений в электронном виде стало выше на 4,5 млн.

Образование и здравоохранение

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Одной из самых популярных услуг в Подмосковье является запись ребенка в 1 класс. В первый же день ее запуска в этом году жители подали около 20 тыс. онлайн-заявок.

Андрей Воробьев уточнил, что запись в первый класс во многих регионах до сих пор предполагает очный приход родителей в школу для сверки документов. В Московской области это делают автоматически.

«А в случае, если человек живет в городе и у него ребенок ходит в детский сад в рамках единого образовательного комплекса, то в школу вообще не нужно записываться — все происходит автоматически. Это очень удобно и жители это оценивают», — рассказал губернатор.

В Подмосковье также действует электронный дневник. За счет него в регионе отказались от 35 тысяч бумажных журналов в школе. Родители контролируют оценки и домашние задания школьников онлайн.

В сфере здравоохранения в регионе стала доступна онлайн-запись к врачу. За год в Подмосковье поступило 24 млн обращений. В области активно развиваются и возможности телемедицины. В 2023 году для жителей провели 2,2 млн консультаций. Медики осуществляют дистанционный контроль за состоянием пациента, в сложных ситуациях принимаются оперативные решения.

Транспорт, спорт и соцсфера

Фото - © Медиасток.рф

В регионе действует безналичная оплата проезда. Сейчас за проезд в Подмосковье картами ежедневно платят 2,5 млн пассажиров. В этой системе работает 121 перевозчик и 1,9 тысячи маршрутов.

Для любителей активного образа жизни в области работает цифровая платформа «Мой спорт». Жители могут найти все спортучреждения Подмосковья, узнать расписание занятий, информацию о спортсмене, посмотреть трансляции соревнований. В системе задействованы 146 организаций профподготовки.

Воробьев рассказал, что в соцсфере Подмосковья действует единая система соцподдержки. Сейчас в регионе 2,7 миллиона человек получают разные социальные услуги,

«Из них более 700 тыс. — в проактивном режиме, то есть они не пишут никакие заявления — это выплаты на школьную форму и питание, компенсация ЖКУ, удостоверение многодетной семьи. Мы постоянно стараемся проактивно это меню пополнять», — подчеркнул губернатор.

Госуправление, «Добродел» и безопасность

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Сразу несколько цифровых решений приняли в сфере в госуправления. Появилась Единая система закупок, где весь процесс — от заявки до договора — ведется в «цифре», происходит огромная экономия бюджета за счет конкуренции.

Еще в Подмосковье действует региональная геосистема РГИС. Там есть стройка, зоны ограничения, социальные объекты, сервисы проверок ограничений. Все данные добавляют в электронном виде. В итоге на 45% сократилось количество отказов по услугам.

В Подмосковье также действует региональная платформа обратной связи. Цифровой контроль и мониторинг позволил сократить срок решения проблем жителей с 7 до 1 дня. По словам Воробьева, ежегодно в «Добродел» поступает свыше 2 млн обращений.

«Зарегистрировано более 3 миллионов пользователей. Считаем это очень важной и удобной обратной связью. И жителям она нравится», — отметил губернатор.

Цифровизация играет важное значение и в вопросах соблюдения правопорядка. В системе «Безопасный регион» сегодня есть более 135 тыс. видеокамер, во многом благодаря им уровень уличной преступности снизился на 30%. Данные с камер позволяют также контролировать состояние городского хозяйства: уборку улиц, контейнерных площадок и многое другое.

Искусственный интеллект

Сейчас в Подмосковье реализован 21 проект и 7 находятся в стадии внедрения и пилотирования. До конца года начнут работу «Помощник врача», «Помощник руководителя» и «Генеративный ИИ в ответах на вопросы жителей». Это тип системы искусственного интеллекта, способной отвечать на вопросы общего характера. Благодаря этому специалистов освободят от рутинной работы, система будет автоматически анализировать большой объем данных.

Благодаря искусственному интеллекту можно получать, например, сигнал, если скопился мусор во дворе или собралась очередь на автобусной остановке. Специалисты наглядно видят, сколько рабочих и техники находится на важных строительных площадках, а врачи получают от ИИ второе мнение по медицинским снимкам.

Предложения

На заседании Андрей Воробьев представил 11 предложений для возможности включения в новый нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Они на данный момент в разработке. Одно из них касается электронных услуг Росреестра для юридических лиц. Предлагается на законодательном уровне оставить для них возможность регистрировать недвижимость в электронном виде. Это станет удобнее для бизнеса, поскольку такие регистрации проходят в 2,5 раза быстрее бумажных. Кроме того, еще больше сократится число посещений МФЦ.

Подмосковье и столица планируют пилотный проект и использование цифрового профиля мигранта. Это будет, по сути, электронная карта с чипом, куда записываются данные о патенте, дактилоскопии, медицинском освидетельствовании и другая информация. Внедрение цифрового профиля поможет оперативно выявлять и выдворять нарушителей.

Другие предложения, озвученные губернатором, касаются создания цифровых архивов и электронной системы отчетов (многие из них до сих пор представляют собой внушительный объем бумаги), информирования о судебных решениях в электронном виде, а не по почте. Ряд инициатив введут в сфере ЖКХ, экологии, газовой безопасности.