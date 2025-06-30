Воробьев рассказал о важности и востребованности программы «Герои Подмосковья»

«Второй вопрос хочу также анонсировать — он связан с большой программой. Эта тема звучала в выступлении нашего президента в продолжение (программы — ред.) „Время героев“. Вы знаете, что сегодня ведутся важные образовательные программы, одна из которых — „Герои Подмосковья“. Сегодня мы с ребятами встречаемся, определяем финалистов, и <…> нам сегодня прокомментируют итоги этого конкурса, этого отбора», — заявил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, большое количество желающих заявилось и участвует в программе.

В Подмосковье реализуется программа профпереподготовки «Герои Подмосковья» для участвующих в спецоперации военнослужащих. Проект дает возможность бойцам получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни.

Прием заявок на участие в программе проходил до 30 апреля. Следующий этап — онлайн-тестирование — прошел в 2 потока в мае. Собеседования с кандидатами завершились 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Бесплатное обучение по программе профпереподготовки начнется в сентябре 2025 года и продлится ровно год — до сентября 2026 года — в очно-заочном формате.