Воробьев призвал повторно встречаться с жителями после выездных администраций

По словам главы региона, первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что на второй встрече говорится о том, что уже сделано и будет сделано в следующий период.