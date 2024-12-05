Воробьев: при встрече с бойцами СВО говорим про любовь к родине и бесстрашие

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что часто встречается с бойцами СВО. Каждый разговор с ними идет про настоящую любовь к родине, бесстрашие и решительность.

В четверг Воробьев пообщался с героями СВО и волонтерами Подмосковья.

«С Ильей мы виделись в марте прошлого года, когда он общался со школьниками своего родного Климовска. После этого снова вернулся на СВО, на фронте Илья с самого начала спецоперации — ушел туда добровольцем», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что недавно военного выписали из госпиталя. Он начал осваивать FPV-дроны, чтобы и дальше выполнять боевые задачи после тяжелого ранения.

По словам губернатора, лейтенант Константин командовал взводом на подступах к одному из освобождаемых населенных пунктов. Он обнаружил замаскированные огневые точки врага и решил их штурмовать. При атаке на противника военный получил тяжелое ранение — его расстреляли в упор из автомата. Потом украинцы ушли, думая, что он погиб.

Воробьев уточнил, что лейтенант выжил и продолжил командовать боем. Сейчас офицер работает с призывниками, а еще проводит уроки мужества в школах. Кроме того, в воспитании юных россиян участвует замкомандира «Русских витязей» майор Сергей. Прошлым летом мужчины приезжали в подмосковный детский лагерь «Литвиново», где отдыхали дети участников спецоперации.

Как рассказал Воробьев, боец спецназ Росгвардии Лев вместе с подразделением выполнял поставленные командованием задачи на самых напряженных участках с первых дней спецоперации ВС РФ. Он получил орден Мужества из рук президента Владимира Путина. Лев вспомнил очень правильную фразу: «Пока тыл не объединится, фронту победы не видать».

Он отметил, что вместе с бойцами СВО также были и волонтеры, которые помогают военным. Например, мать шестерых детей Татьяна Алиходжина руководит благотворительным фондом «Сердце Героя», который помогает жителям Донбасса, детским домам, участникам спецоперации. Ее муж — Герой ЛНР Денис Кудрин, его именем назван фонд. Мужчина героически погиб весной 2022 года.

«Анна Прибылова — координатор регионального движения „Волонтеры Подмосковья“ в Химках. Она активный участник нашей акции „Доброе дело“, не раз ездила на Донбасс, доставила уже более 3 тонн груза военным и жителям», — добавил губернатор.

По словам Воробьева, психолог Ольга Ржавцева из Звенигорода часто была в зоне российской спецоперации. Она собирает и отвозит уникальные аптечки, необходимые для штурмовиков. Из-за профессии женщина много времени уделяет людям с посттравматическими расстройствами.

Он уточнил, что на встрече присутствовал Денис, брат которого погиб. Молодой человек с начала СВО помогал военным и жителям новых субъектов РФ. Также он победил в подмосковной премии «Мы рядом. Доброе дело». На деньги купил машину и отправил ее бойцам. После гибели брата Денис не смог остаться в стороне, молодой человек заключил контракт с министерством обороны.

«Сегодня в России празднуют день добровольца. У нас в Подмосковье большое волонтерское движение, спасибо за вашу неоценимую помощь людям!» — заключил глава Подмосковья.