Андрей Воробьев пообщался с героями СВО и волонтерами Подмосковья

5 декабря, в 83-ю годовщину с начала контрнаступления Красной армии в Битве под Москвой, губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля и пообщался с героями СВО и волонтерами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Сегодня памятный день, чтимый по всей стране, — 5 декабря, начало контрнаступления. Все мы знаем, какой ценой добились наши деды и прадеды этого прорыва, этих первых побед под Истрой, Дмитровом, Лобней, Волоколамском», — сказал губернатор.

В четверг в РФ также отмечают День добровольца (волонтера). В Московской области их порядка 130 тыс., в том числе более 50 тыс. участников движения «Волонтеры Подмосковья».

После церемонии возложения губернатор Андрей Воробьев побеседовал с героями СВО и волонтерами за чашкой чая.

Илья из Подольска в зоне СВО выполнял боевые задачи, оказывал помощь раненым. Губернатор вручил ему медаль «За Отвагу». На фронте боец сам получил тяжелейшее ранение. Сейчас герой осваивает FPV-дроны.

Подразделение бойца спецназа Росгвардии Льва выполняло задачи на самых напряженных участках. В декабре 2022 года президент РФ вручил Льву орден Мужества.

Еще один герой — лейтенант Константин. Офицер обнаружил тщательно замаскированные огневые точки врага и, оценив ситуацию, принял решение пойти на штурм. В ходе боя получил тяжелое ранение. Сейчас он занимается с призывниками.

Заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи», майор Сергей пригласил Андрея Воробьева на авиапоказы. Губернатор в свою очередь поблагодарил асов за активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Еще один участник встречи — Денис. В декабре 2023-го стал лауреатом губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело», на полученные деньги купил автомобиль и отправил его защитникам Отечества.

В церемонии возложения участвовали и женщины. Татьяна Алиходжина – многодетная мать, у нее 6 детей, включая 3 приемных. Несмотря на занятость, она руководит благотворительным фондом «Сердце Героя». Фонд назван именем ее мужа – Героя Луганской Народной Республики Дениса Кудрина, героически погибшего.

Анна Прибылова — координатор регионального движения «Волонтеры Подмосковья» в Химках. В рамках региональной акции «Доброе дело» она не раз ездила на Донбасс. Также неоднократно была в зоне СВО и Ольга Ржавцева из Звенигорода. Женщина собирает и отвозит туда уникальные аптечки для штурмовиков.