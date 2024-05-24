Воробьев пожелал выпускникам школы № 10 в Реутове успешно сдать экзамены

Губернатор Московской области Андрей Воробьев показал в своем Telegram-канал е снимки, на которых изображены классный руководитель, первоклассники Иван, его сестра Лина и их одноклассница Полина в школе № 10 на первой линейке 11 лет назад. Он пожелал уже взрослым ребятам успехов на экзаменах.

В пятницу, 24 мая, в учебном заведении прошел последний звонок. Глава региона поздравил с праздником выпускников.

«Вы со всем справитесь!» Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Ранее Воробьев отмечал, что последний звонок является волнительным днем для учеников, родителей, учителей и для него самого. В 2013 году губернатор перерезал красную ленточку на открытии школы с учениками первых классов, которые в этом году являются выпускниками.