Воробьев поручил организовать конференцию по итогам работы властей Подмосковья

«Мы с вами договорились после общения с нашими коллегами, представителями муниципалитетов, о том, что в сентябре проведем общую конференцию — форум под вашей эгидой, (председатель Мособлдумы Брынцалов — ред.) Игорь Юрьевич, как секретаря партийной организации», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что это необходимо для того, чтобы еще раз обсудить все актуальные темы правительственной деятельности, трансформации, реализации государственных и муниципальных программ.

«Практика открытой трибуны, которая сегодня реализуется в региональном парламенте, должна быть продолжена. <…> Начиная от строительства парка в Томилино, дороги в Королеве, вопросов, связанных с наведением порядка в сфере нестационарной торговли, — как мы сегодня обсуждали с Владимиром Михайловичем Волковым (глава городского округа — ред.) в Люберцах — все это должно стать темой открытого обсуждения», — подчеркнул губернатор.

Воробьев отметил, что важно, чтобы большинство четко понимали магистральные направления правительственной деятельности.

«Я напоминаю, что такое мероприятие пройдет после единого дня голосования. И, конечно, мы будем держать ответ перед нашими жителями, избирателями в 2026 году. Вы знаете, что выборы в Государственную Думу всегда традиционно совпадают с большим мероприятием, связанным с выборами в региональный парламент, ну и, конечно, в муниципальный совет», — заключил он.