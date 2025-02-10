Воробьев пообщался с учащимися в новом здании физматлицея в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел новое здание физико-математического лицея в Сергиевом Посаде. Еще он пообщался с учащимися, их родителями и педагогами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Трехэтажный корпус на 525 школьников открыли в микрорайоне Семхоз в начале учебного года. Физико-математический лицей является лидером регионального рейтинга лучших школ 2024 года. Воробьев зашел к одиннадцатиклассникам на урок физики, к пятиклассникам — на математику и в информационно-библиотечный центр, где проходило занятие по астрономии.

«Я приехал сюда прежде всего поблагодарить команду педагогов, в том числе благодаря самоотдаче и профессионализму которых Сергиево-Посадский лицей всегда „звучал“, однако был очень небольшим — всего на 160 человек. Мы решили построить современную школу, в которой вы сегодня учитесь», — отметил Воробьев.

Он добавил, что сейчас в лицее обучаются почти 525 ребят. Они могут заниматься математикой, физикой, естественными науками.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Очень надеюсь, что вам нравится. Тут достойные профессиональные учителя, вся инфраструктура, спортзалы, столовая. Надеюсь, что традиции Сергиево-Посадского физико-математического лицея, которые были заложены основателями, получилось сохранить. У него всегда были очень хорошие результаты, преподаватели, которые позволяли детям реализовывать самые смелые мечты — ребята поступали в лучшие вузы», — сказал губернатор школьникам.

По его словам, задача властей региона — и дальше поддерживать школу, чтобы каждый, кто хочет и может учиться по более сложной программе, имел такую возможность.

Мастерские и оборудование

С 1990 года лицей располагался на ул. Карла Маркса — в здании, построенном в конце XIX века. Там занимались только ученики 9-10 классов. В образовательном учреждении обучали всего около 160 человек.

В новом корпусе углубленно изучают математику, физику, информатику и биологию лицеисты с 5 по 11 классы. Кроме 49 учебных кабинетов, там сделали мастерские и лаборатории (по физике, химии, биологии), библиотечно-информационный центр на 100 мест с ИТ-зоной, спортивный и актовый залы, планетарий, оборудование для научных исследований, робототехники, нейротехнологии, астрономии.

В лицее ребята изучают управление беспилотниками, 3D-моделирование, финансовую аналитику, астрономию, создание сайтов и т. д. При поступлении каждый ученик проходит конкурсный отбор.

На территории также расположены открытый стадион с футбольным полем, площадкой для баскетбола, волейбола, тренажерами, полосой препятствий и беговой дорожкой.

Медалисты и стобалльники

В 2024 году среди выпускников Сергиево-Посадского лицея было 15 медалистов, 11 стобалльников по математике и физике. После окончания учебного учреждения ребята поступают в лучшие вузы страны, среди которых МГУ, МФТИ, Московский институт электронной техники, МИФИ, Московский авиационный институт и другие. Лицей активно сотрудничает с вузами.

«Я сейчас в 9 классе. Захотелось поступить сюда, потому что люблю физику, математику, а тут больше возможностей для углубленного изучения этих предметов, больше часов, даже есть экспериментальная физика. Мы учимся обработке данных, погрешности измерения. Это очень пригодится на Всероссийской и других олимпиадах. Я часто участвую в них, даже есть какие-то успехи, но надеюсь, что в будущем будет больше побед», — сказал девятиклассник Михаил Глазунов.

В 2023-2024 учебном году ученик лицея Илья Субботин принимал участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Кроме того, среди лицеистов — три победителя и пять призеров различных конкурсов и олимпиад международного уровня.

Обновленный педсостав

Поскольку в новом корпусе обучается в три раза больше ребят, педагогический состав расширился с 16 до 38. В числе учителей — пять почетных работников общего образования, молодые специалисты, эксперты ОГЭ и ЕГЭ по разным предметам. Многие из них получают региональные меры поддержки.

«Мы сформировали новый педагогический состав. Естественно в него входят те, кто много лет работал в лицее. Также к нам пришли молодые специалисты из Сергиево-Посадского г. о., есть педагоги, которые вернулись в профессию. Но все они профессионалы, имеющие высшую квалификационную категорию. Вместе мы изучаем новое, современное оборудование и используем его на уроках», — поделилась директор Сергиево-Посадского физико-математического лицея Ольга Макарова.

Она уточнила, что очень радует, что все 49 кабинетов оборудованы интерактивными досками, проекторами.

«У нас теперь 524 ученика. Ребята активно вовлеклись в олимпиадное движение, научно-практическую деятельность. Мы очень гордимся, что у нас в этом учебном году много побед на математических турнирах, физико-математических олимпиадах», — добавила директор.

Удобно добираться

В мае 2024 года во время общения с губернатором родители учеников просили увеличить число и частоту маршрутов общественного транспорта к новому корпусу.

Поэтому к его открытию был продлен маршрут 14к «Капитолий» – школа 14, который раньше ездил до школы №14 на ул. Куликова, а за маршрутом №55 Сергиев Посад – Абрамцево закрепили два автобуса большого класса.

Кроме того, ребята могут доехать до места учебы, воспользовавшись маршрутом №76к. В среднем интервал движения общественного транспорта составляет 2-8 минут.