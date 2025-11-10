Воробьев: полиция Подмосковья раскрыла более 37 тыс преступлений с начала года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников органов внутренних дел России, ветеранов МВД с профессиональным праздником. Глава региона напомнил, что с начала этого года им удалось раскрыть более 37 тыс. преступлений.

«В Подмосковье более 30 тыс. человек обеспечивают правопорядок и безопасность миллионов жителей. С начала 2025 года раскрыто свыше 37 тыс. преступлений, в том числе 674 — прошлых лет», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что такие серьезные достижения — это результат слаженной работы, начиная от оперативно-разыскных мероприятий, заканчивая профилактикой преступлений и оперативным реагированием в режиме реального времени.

Особую благодарность Воробьев выразил тем сотрудникам МВД, которые участвуют в спецоперации. Глава региона подчеркнул, что их стойкость, решимость и верность присяге — пример настоящего патриотизма.

«Уверен: именно благодаря таким принципам — профессионализму, законности, человечности и ответственности — формируется современный облик правоохранительной службы в регионе. Благодарю начальника главка Виктора Паукова и всю его команду за профессионализм, верность долгу и повседневную службу. Крепкого здоровья, стабильности и успехов!» — заключил Воробьев.

