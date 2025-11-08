Воробьев: Подмосковье заинтересовано, чтобы студенты развивались в IT-сфере

В Кибердоме проходит мероприятие в сфере кибербезопасности СПО-фестиваль, в котором участвуют в том числе студенты из образовательных учреждений Подмосковья. Губернатор Московской области рассказал, что регион, и страна в целом, заинтересован в том, чтобы студенты развивали свои интересы и навыки в IT-сфере, так как передовые технологии внедряются во все сферы жизни, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Московскую область на фестивале представляют более 60 студентов из восьми образовательных учреждений. Они наряду с другими участниками мероприятия проходят интерактивные образовательные треки с мастер-классами, CTF-чемпионат и киберучения на уникальном фиджитал киберполигоне.

«Я думаю, что сегодня вы не зря проведете здесь время — отточите свои практические навыки, узнаете что-то новое, полезное. В современном мире нас все больше окружает то, что связано с IT. Поэтому мы заинтересованы, чтобы в нашей стране, в Московской области были специалисты, которые могут обслуживать разные системы. Сегодня и муниципальное, и государственное управление, и бизнес должны ориентироваться на все самое передовое. Мы, например, ежедневно взаимодействуем с ИИ — это уже не какой-то фантом, а то, что всегда под рукой. Поэтому хочу пожелать всем успехов — вы люди любознательные, а значит, хотите постигать что-то новое. Знаю, что некоторые из вас уже могут зарабатывать тем, на что вы учитесь. Специалисты и по программированию, и по защите данных сегодня очень востребованны», — сказал Воробьев.

Более 60 юных специалистов, изучающих «Кибербезопасность» в различных учебных заведениях, участвуют в фестивале. Среди них — студенты «Физтеха» из Долгопрудного, колледжей «Энергия» (Реутов), «Московия» (Домодедово), «Коломна», Ступинского техникума им. А. Т. Туманова, а также Подольского, Ногинского и Раменского колледжей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.