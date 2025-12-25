Воробьев: Подмосковье реализовывает задачу по расширению цифровой трансформации

В четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании Президиума Госсовета по кадрам в экономике под руководством президента РФ Владимира Путина. На мероприятии обсуждались, что можно сделать в ближайшем будущем и долгосрочной перспективе в части подготовки сотрудников.

В ходе заседания глава государства обозначил задачу — расширить цифровую трансформацию на все отрасли и сферы жизни. По словам Воробьева, Подмосковье постепенно движется к этой цели.

Школы

«Важно, чтобы образование шло в ногу с реальными запросами жизни и технологий. Поэтому с 1 сентября 2026 году мы предлагаем запустить пилотный проект — „цифровую азбуку“», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он предложил обучать информатике уже с начальной школы (сейчас она изучается с 7 класса). По словам губернатора, благодаря таким урокам ребята будут изучать основы цифровой грамотности, безопасного поведения онлайн. Помощь в занятиях окажут Сбер, «Яндекс» и Минпросвещения. Воробьев отметил, что школьную информатику важно обновлять каждый год, актуализируя информацию.

Колледжи

Также, по словам губернатора, сегодня 6 из 10 девятиклассников идут учиться в колледжи. Они изучают профессию инженера, логиста, оператора станков с числовым программным управлением, специалиста по дронам и кибербезопасности. В подмосковных колледжах уже используют ИИ. Это не замена человеку, а инструмент, который делает его работу точнее и эффективнее.

Губернатор обозначил важность того, чтобы выпускники могли сразу применить навыки на практике. Регион в партнерстве с Минпросвещения и предприятиями готов внедрять изменения в программы подготовки студентов колледжей и вузов в части практического использования ИИ в профессиональных задачах.

Роботизация

«Наш президент поставил цель — войти в топ‑25 стран по плотности роботизации. Чтобы этого достичь, каждая отрасль — от здравоохранения до транспорта — должна четко понимать, какие профессии будут востребованы через 5–10 лет», — сказал Воробьев.

Он призвал выстраивать подготовку под них уже сейчас.

