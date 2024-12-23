Воробьев: Подмосковье на втором месте в России по количеству олимпиадников

Московская область растет. Ежегодно увеличивается количество заявок в детские сады и школы, заявил во время ежегодного обращения губернатор региона Андрей Воробьев.

«Контингент, количество школьников с 2012 года почти вдвое увеличилось в регионе — сейчас их 1 млн 100 тыс. Дошколят было 276 тыс., а сейчас - 427 тыс.», — сказал губернатор.

Ученики, олимпиадники и медалисты радуют. Есть отдельная, крупная программа для одаренных детей. Воробьев поблагодарил преподавателей и учеников за то, что они втягиваются в соревнования и приносят родному региону хорошие результаты.

«Мы вместе с Москвой лидируем в стране по количеству олимпиадников и всему, что связано с соревновательным процессом в образовании», — подчеркнул Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья сказал, что с 1 января 2025 года в регионе проиндексируют заработную плату всем учителям.